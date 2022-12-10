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В Грузии оценили перспективы возобновления авиасообщения с Россией

Евгений Жуков
В мире
В Грузии оценили перспективы возобновления авиасообщения с Россией
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил, что в актуальной повестке дня тема восстановления прямых авиарейсов между Грузией и Россией не стоит.

— Нам известно, что в Москве рассматривают вопрос об упрощении визового режима для граждан ряда стран, в том числе Грузии. В этой связи напомню, что Грузия еще в 2011 году отменила визовые требования для граждан России и этот режим сохраняется по сей день, — заявил Абашидзе.

В связи с этим он подчеркнул, что россиянам для поездок в Грузию визы не нужны, однако дискуссии о возобновлении авиасообщения между странами в настоящее время нет, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что китайские власти приняли решение упростить процедуру выдачи некоторых виз для российских граждан. Речь идет обо всех видах, кроме туристических.

В настоящее время при подаче документов на визу не нужно предъявлять свой сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. Помимо этого, сокращен срок рассмотрения заявки.

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