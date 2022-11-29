Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Китай упростил процедуру выдачи некоторых виз для россиян

Егор Провоторов
В мире
Китай упростил процедуру выдачи некоторых виз для россиян
Фото: shutterstock

Китайские власти приняли решение упростить процедуру выдачи некоторых виз для российских граждан. Речь идет обо всех видах, кроме туристических, сообщили во вторник, 29 ноября, в генеральном консульстве страны в Хабаровске.

В настоящее время при подаче документов на визу не нужно предъявлять сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. Помимо этого, сокращен срок рассмотрения заявки. Так, теперь визу можно получить в течение семи дней.

— Упрощена визовая процедура для получения рабочих, семейных, учебных виз, для бизнеса — всех, кроме туристических, — говорится в сообщении генерального консульства, которое приводит ТАСС.

Импорт золота из России в Китай в октябре этого года в натуральном выражении увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, достигнув 2,16 тонны. Импорт в денежном выражении также увеличился в два раза — до 124,6 миллиона долларов. Согласно ежемесячной статистике, это самая крупная поставка как минимум с 2016 года.

Россия Китай Визы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Памятник останется навсегда

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте