Китай упростил процедуру выдачи некоторых виз для россиян

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Китайские власти приняли решение упростить процедуру выдачи некоторых виз для российских граждан. Речь идет обо всех видах, кроме туристических, сообщили во вторник, 29 ноября, в генеральном консульстве страны в Хабаровске.

В настоящее время при подаче документов на визу не нужно предъявлять сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. Помимо этого, сокращен срок рассмотрения заявки. Так, теперь визу можно получить в течение семи дней.

— Упрощена визовая процедура для получения рабочих, семейных, учебных виз, для бизнеса — всех, кроме туристических, — говорится в сообщении генерального консульства, которое приводит ТАСС.

Импорт золота из России в Китай в октябре этого года в натуральном выражении увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, достигнув 2,16 тонны. Импорт в денежном выражении также увеличился в два раза — до 124,6 миллиона долларов. Согласно ежемесячной статистике, это самая крупная поставка как минимум с 2016 года.