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Приметы и советы

Россия поставила в Китай рекордный объем золота

Евгений Жуков
Экономика
Россия поставила в Китай рекордный объем золота
Фото: shutterstock

Импорт золота из Российской Федерации в Китай в октябре этого года в натуральном выражении увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, достигнув 2,16 тонны. Об этом стало известно во вторник, 22 ноября.

Импорт в денежном выражении также увеличился в два раза — до 124,6 миллиона долларов. Согласно ежемесячной статистике, это самая крупная поставка как минимум с 2016 года.

За первые 10 месяцев текущего года Москва продала Пекину порядка 5,72 тонны золота, что почти вдвое больше объемов аналогичного периода 2021 года. В денежном выражении за этот период объем экспорта оказался выше в 1,8 раза относительно января — октября 2021 года, увеличившись до 330 миллионов долларов.

Несмотря на это, Россия остается незначительным поставщиком на китайском рынке, где на текущий момент доминируют поставщики из Швейцарии и Канады, передает РБК.

Москва входит в топ-5 по объему экспорта среди крупнейших мегаполисов мира. Среди значимых партнеров — Китай. Перспективы дальнейшего сотрудничества выяснила «Вечерняя Москва».

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