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Американские медэксперты рассказали об усилении опиоидного кризиса в США

Егор Провоторов
В мире
Американские медэксперты рассказали об усилении опиоидного кризиса в США
Фото: shutterstock

Пандемия коронавирусной инфекции оказала негативное влияние на статистику случаев передозировок опиоидами в США по причине социальной изоляции и сбоев в лечении наркозависимых лиц, заявили американские медицинские эксперты.

На протяжении десятилетий применение опиоидных препаратов в США стремительно росло. Одной из причин тому является появление на рынке обезболивающих, вызывающих привыкание, в первую очередь оксиконтина. Не все смерти связаны именно с ним, однако именно фармацевтическая компания, выпускающая его, добилась «дестигматизации» применения опиоидов в медицине.

Профессор Университета Карнеги – Меллона Джонатана Колкинса, основной причиной роста числа смертей от передозировок опиоидами в Штатах стало расширение незаконного производства фентанила, необходимого для производства данных препаратов, пишет РИА Новости.

В основном произведенный фентанил применялся в качестве подделки или заменителя героина, из-за чего потребители выработали толерантность к опиоидам. Новый всплеск связан с тем, что поставщики подмешивали фентанил в поддельные лекарства, некоторые из которых принимают люди, которые ранее не принимали опиоиды и стимуляторы.

В конце июня врач-нарколог Марат Агинян назвал главную причину формирования зависимостей. Он привел в пример исследование, которое показывает, что выявлено более 500 генов, которые связаны с уязвимостью к зависимостям.

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