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Russpass опубликовал обзор на Дедов Морозов в разных регионах России

Александр Афонин
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Russpass опубликовал обзор на Дедов Морозов в разных регионах России
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Туристический сервис Russpass опубликовал обзор, посвященный традициям встречи Нового года у разных народов России, главным героем публикации стал Дед Мороз. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса в воскресенье, 11 декабря.

— Во многих регионах России есть свои Деды Морозы и новогодние обычаи. В Марий Эл готовят пирожки с предсказаниями, на Ямале не заворачивают подарки, а в Карелии кладут под подушку кусочек хлеба. Рассказываем о самых теплых традициях самого холодного праздника, — говорится в сообщении.

Самый известный Дед Мороз живет сегодня в Вологодской области. Его вотчина расположилась неподалеку от Великого Устюга, а навестить его можно как зимой, так и летом.

Сильные отличия в новогодних традициях можно найти в Удмуртии. Там живет Тол Бабай — старец в фиолетовом одеянии. Жители региона раньше отмечали Новый год весной, примерно с конца XIX века в местных деревнях начали отмечать православные праздники.

Жители Бурятии отмечают праздник в разные даты — между концом января и серединой марта. Дата Нового года зависит от лунного календаря. Вместо Деда Мороза там верят в буддийское божество Сагаан Убген, отметили в сервисе.

Накануне сообщалось, что столичные парки подготовили зимнюю экскурсионную программу, рассчитанную на горожан разных возрастов и интересов. Так, 11 и 25 декабря посетители парка «Дубки» смогут присоединиться к экскурсии о русских поэтах XIX века.

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