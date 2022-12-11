Арку объекта культурного наследия освободили от самостроя на Большой Дмитровке

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Большая Дмитровка, 32 Карта всех событий

Специалисты Госинспекции по недвижимости пресекли попытку обустройства объекта культурного наследия на улице Большая Дмитровка, выполненное с отклонением от согласованного проекта. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров в воскресенье, 11 декабря.

На улице Большая Дмитровка располагается объект культурного наследия регионального значения, который обозначен как «Торговый дом Р. Б. Левинсона, 1901–1902 годов, 1924 года, архитекторы А. Э. Эрихсон, И. А. Герман». В процессе проверки специалисты выявили, что планом здания предусмотрена арка для сквозного прохода, но она была застроена.

— В результате проведения работ с отклонениями от согласованного проекта арочное пространство было застроено с нарушениями, проход и проезд во двор были заблокированы. Дополнительное пространство площадью более 90 квадратных метров планировали использовать в коммерческих целях и разместить там предприятие общественного питания, — сказал Бобров.

Начальник Госинспекции по недвижимости напомнил, что арочные пространства нельзя застраивать. Они используются для прохода горожан и проезда автомобилей, в том числе и специальной техники. На данный момент нарушение уже устранено.