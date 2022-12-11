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Мать певицы Шер Джорджия Холт умерла на 97-м году жизни

Араз Салехов
Общество
Мать певицы Шер Джорджия Холт умерла на 97-м году жизни
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Американская актриса и мать певицы Шер Джорджия Холт скончалась в возрасте 96 лет. Об этом сообщила Шер в своем микроблоге.

— Мамы больше нет, — написала она.

При этом в сентябре певица сообщала, что ее мать выписали из больницы — Холт перенесла пневмонию.

Джорджия Холт — американская актриса, певица и модель. Она родилась 9 июня 1926 года в Кенсетте, штат Арканзас.

Знаменитость была замужем шесть раз, от первого мужа у нее родилась старшая дочь Шерилин Саркисян, которая известна во всем мире под псевдонимом Шер.

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