Мать певицы Шер Джорджия Холт умерла на 97-м году жизни

Американская актриса и мать певицы Шер Джорджия Холт скончалась в возрасте 96 лет. Об этом сообщила Шер в своем микроблоге.
— Мамы больше нет, — написала она.
При этом в сентябре певица сообщала, что ее мать выписали из больницы — Холт перенесла пневмонию.
Джорджия Холт — американская актриса, певица и модель. Она родилась 9 июня 1926 года в Кенсетте, штат Арканзас.
Знаменитость была замужем шесть раз, от первого мужа у нее родилась старшая дочь Шерилин Саркисян, которая известна во всем мире под псевдонимом Шер.