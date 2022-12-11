Семья умерла от отравления угарным газом в Подольске

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В подмосковном Подольске семья из трех человек скончалась в квартире в результате отправления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области в воскресенье, 11 декабря.

— 11 декабря 2022 года в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в однокомнатной квартире в городе Подольске тел супругов и их 18-летнего сына без признаков насильственной смерти, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, смерть всех членов семьи могла наступить в результате отравления угарным газом. На данный момент специалисты проводят осмотр газового оборудования, по окончании которого будет назначена экспертиза. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

До этого сообщалось, что в Калуге пять человек, включая троих детей, отравились угарным газом. Все граждане были эвакуированы в медицинское учреждение.