Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Семья умерла от отравления угарным газом в Подольске

Александр Афонин
Происшествия
Семья умерла от отравления угарным газом в Подольске
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В подмосковном Подольске семья из трех человек скончалась в квартире в результате отправления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области в воскресенье, 11 декабря.

— 11 декабря 2022 года в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в однокомнатной квартире в городе Подольске тел супругов и их 18-летнего сына без признаков насильственной смерти, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, смерть всех членов семьи могла наступить в результате отравления угарным газом. На данный момент специалисты проводят осмотр газового оборудования, по окончании которого будет назначена экспертиза. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

До этого сообщалось, что в Калуге пять человек, включая троих детей, отравились угарным газом. Все граждане были эвакуированы в медицинское учреждение.

Отравления Следственный комитет Смерть Подольск
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Все мнения
О проекте