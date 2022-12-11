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Приметы и советы

Санду обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в Молдавии

Евгений Белоусов
В мире
Санду обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в Молдавии
Фото: NATO / CC BY-NC-ND 2.0

Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии. Об этом в воскресенье, 11 декабря, заявила президент республики Майя Санду.

— Мы боремся с гибридной войной, есть попытки России дестабилизировать ситуацию в Молдавии. Пропаганда — это часть гибридной войны, трансформация энергоресурсов в оружие — это часть гибридной войны, — заявляет она.

По словам Санду, молдавские коррупционные группы вместе с пророссийскими политиками якобы получают поддержку из Москвы для проведения протестов и дестабилизации ситуации в стране, передает CNN.

Политолог Андрей Кортунов заявил, что антиправительственные митинги в Молдавии, начавшиеся на фоне глубокого экономического кризиса, вряд ли приведут к свержению действующей власти. Это лишь ослабит позиции нынешнего главы государства Майи Санду на шанс быть переизбранной вновь.

По его словам, раскол в обществе, который произошел в Молдавии, — проблема давняя. При этом эксперт не видит серьезных предпосылок для свержения действующей власти, несмотря на нынешние антиправительственные митинги.

Россия Молдавия Майя Санду
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