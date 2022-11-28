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«Долой Майю Санду!»: к чему приведут антиправительственные митинги в Молдавии

Рафаэль Залян

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«Долой Майю Санду!»: к чему приведут антиправительственные митинги в Молдавии
Фото: NATO / CC BY-NC-ND 2.0

Антиправительственные митинги в Молдавии, начавшиеся на фоне глубокого экономического кризиса, вряд ли приведут к свержению действующей власти. Это лишь ослабит позиции нынешнего главы государства Майи Санду на шанс быть переизбранной вновь. Так прокомментировал последствия акций протеста в Кишиневе политолог Андрей Кортунов.

По его словам, раскол в обществе, который произошел в Молдавии, — проблема давняя:

— У нынешнего руководства страны проевропейский вектор, который поддерживают отдельно взятые жители страны. Но при этом осталось немало пророссийски настроенных сторонников бывшего президента Игоря Додона. И все принимаемые сегодня в стране реформы, касающиеся изменения геоэкономических ориентиров Молдавии, производятся за счет граждан, которые не согласны с такими условиями. Эти два лагеря, в котором одни за европейские перемены, а другие — против, не позволят преодолеть раскол и тем более не решат проблему экономического кризиса.

Не видит при этом эксперт серьезных предпосылок для свержения действующей власти, несмотря на нынешние антиправительственные митинги:

— Сомневаюсь, что нынешние протесты будут иметь какие-то серьезные последствия для руководства и приведут к досрочным выборам или смене правительства. Однако это серьезный сигнал для властей, на который стоит обратить внимание.

Обострение ситуации приведет лишь к тому, что на последующих выборах главы государства у Майи Санду и ее единомышленников значительно уменьшатся шансы на победу.

Эксперт также напомнил, что уже давно поползли слухи, что Евросоюз готовит альтернативу Санду и ее партии PAS, ведь все ее ключевые обещания в период президентской кампании, связанные с преодолением коррупции, бедности, а также налаживанием внешней политики, не были реализованы в должном объеме.

На антиправительственные протесты в центре Кишинева в понедельник, 28 ноября, вышло более 40 тысяч человек. Митинг проходит напротив здания Генеральной прокуратуры республики. Собравшиеся требуют от руководства страны и правоохранителей прекратить возбуждать уголовные дела против политических конкурентов под предлогом борьбы со шпионажем.

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