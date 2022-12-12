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Министр финансов США заявила о риске рецессии в экономике страны в 2023 году

Егор Провоторов
В мире
Министр финансов США заявила о риске рецессии в экономике страны в 2023 году
Фото: Pixabay

Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила о существовании риска рецессий в американской экономике в следующем году, однако подчеркнула, что такого развития событий можно избежать.

В интервью американскому телеканалу CBS министру задали вопрос о том, не считает ли она, что в 2023 году в Штатах может произойти рецессия в экономике. По ее словам, такой риск существует, однако это вряд ли является обязательным условием снижения инфляции.

При этом, глава американского Минфина полагает, что к концу следующего года в США будет наблюдаться намного более низкая инфляция, «если не произойдет непредвиденных шоков», пишет ТАСС.

В начале ноября британская газета The Guardian написала, что Запад будет вынужден договариваться с Россией, когда экономическая ситуация в ЕС станет еще хуже, а США столкнутся с рецессией.

Эксперт Павел Веревкин назвал условие, при котором экономика Соединенных Штатов затрещит по швам. По его словам, финансовую систему Америки может ждать крах, если Федеральная резервная система продолжит повышать ставки и ужесточать свою политику.

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