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Тело спортсменки Екатерины Думбравы обнаружили в Орехово-Зуево

Полина Долганова
Происшествия
Тело спортсменки Екатерины Думбравы обнаружили в Орехово-Зуево
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Тело мастера спорта международного класса по кикбоксингу Екатерины Думбравы обнаружили в Орехово-Зуево. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщили в Telegram-канале «112».

Тело девушки обнаружила ее мать, которая пришла к дочке в гости. Уточняется, что Думбрава покончила с собой. Предсмертной записки на месте трагедии найдено не было.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбирается следствие.

Спортсменка неоднократно становилась призером мировых первенств, а также завоевывала медали на чемпионатах России и Европы, передает «112».

Другое самоубийство произошло недавно в Подмосковье. Сотрудник полиции свел счеты с жизнью, предварительно оставив предсмертную записку.

кикбоксинг Орехово-Зуево Смерть
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