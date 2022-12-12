Дуэт «Чай вдвоем» вернется на сцену в 2023 году

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Дуэт «Чай вдвоем» с участием певцов Стаса Костюшкина и Дениса Клявера воссоединится в следующем году. Об этом рассказали сами участники группы.

По словам артистов, воссоединения очень ждали поклонники группы, поэтому дуэт решил их не разочаровывать.

— Все сейчас делают коллаборации. Какую еще коллаборацию делать мне? Денис у меня спросил, с кем ему делать коллаборацию. А я говорю: «А мне с кем»? И мы решили сделать коллаборацию, — рассказал Костюшкин.

При этом он подчеркнул, что их индивидуальные проекты также продолжат развиваться, передает Пятый канал.

Недавно стало известно, что группа «Тату» вернулась на большую сцену. Солистки провели первое шоу в Минске. О шансах группы вернуться на вершину музыкального олимпа «Вечерней Москве» рассказал журналист, музыкальный критик Сергей Соседов. По мнению эксперта, история «Тату» уже окончена, и попытки ее возродить ни к чему не приведут.

Также он рассказал, что успех группы в прошлом, в большинстве своем был связан исключительно с эпатажем, так как их репертуар не представлял собой что-то выдающееся.