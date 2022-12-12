Пьяный водитель, задержанный инспекторами ГИБДД в Подмосковье, оказался наркоторговцем

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Королёв, микрорайон Первомайский, Советская улица Карта всех событий

Сотрудники ГИБДД в подмосковном городе Королев задержали пьяного водителя, который нарушил правила дорожного движения. Оказалось, что лихач являлся наркоторговцем. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 12 декабря.

По ее словам, автомобиль каршеринга, за рулем которого был 34-летний житель Подмосковья, инспекторы остановили на Советской улице. Оказалось, что водитель, нарушивший ПДД, был пьян, а также ранее был лишен прав за аналогичное преступление. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.

В связи с нарушением водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При личном досмотре у него обнаружили 72 свертка с неизвестным порошком, а в мобильном телефоне нашли фотографии с координатами тайников-закладок.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

При проверке локаций сотрудники правоохранительных органов нашли еще три таких же свертка. Общий вес изъятого порошка составил около половины килограмма. Позже экспертиза показала, что как минимум в трех упаковках содержался N-метилэфедрон.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Фигуранта заключили под стражу.

Еще одна история, связанная с запрещенными веществами, произошла в подмосковном городе Коломна. Сотрудники полиции задержали группу женщин, которые торговали метадоном.