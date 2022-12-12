Пьяный водитель, задержанный инспекторами ГИБДД в Подмосковье, оказался наркоторговцем

Сотрудники ГИБДД в подмосковном городе Королев задержали пьяного водителя, который нарушил правила дорожного движения. Оказалось, что лихач являлся наркоторговцем. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 12 декабря.
По ее словам, автомобиль каршеринга, за рулем которого был 34-летний житель Подмосковья, инспекторы остановили на Советской улице. Оказалось, что водитель, нарушивший ПДД, был пьян, а также ранее был лишен прав за аналогичное преступление. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.
В связи с нарушением водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При личном досмотре у него обнаружили 72 свертка с неизвестным порошком, а в мобильном телефоне нашли фотографии с координатами тайников-закладок.
При проверке локаций сотрудники правоохранительных органов нашли еще три таких же свертка. Общий вес изъятого порошка составил около половины килограмма. Позже экспертиза показала, что как минимум в трех упаковках содержался N-метилэфедрон.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Фигуранта заключили под стражу.
Еще одна история, связанная с запрещенными веществами, произошла в подмосковном городе Коломна. Сотрудники полиции задержали группу женщин, которые торговали метадоном.