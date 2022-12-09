Трех женщин, торговавших наркотиками, задержали в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Коломна, Боинская улица Карта всех событий

В Подмосковье полиция задержала трех женщин, подозреваемых в попытке продажи наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 9 декабря.

По ее словам, подозреваемых задержали в результате проверки полученной оперативной информации в городском округе Коломна. Автомобиль каршеринга, в котором ехали злоумышленницы, остановили на улице Боинской. В результате досмотра в салоне машины, а также у одной из пассажирок обнаружили 213 свертков с различными неизвестными веществами.

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Экспертиза показала, что в четырех из 13 упаковок, взятых на анализ, оказался героин, а в остальных находился метадон.

Подозреваемых задержали. Все три злоумышленницы оказались уроженками ближнего зарубежья в возрасте от 23 до 35 лет. По их словам, они планировали перевезти наркотики в Рязань и продавать их там через тайники-закладки.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств». Фигурантки были заключены под стражу.

Еще одну группу закладчиков задержали на юго-востоке столицы. Сотрудники Росгвардии заметили двух иностранцев, которые попытались сбежать от правоохранителей, едва завидев их. С собой у мужчин оказалось 40 граммов героина.