Росгвардейцы задержали двоих закладчиков на юго-востоке столицы

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве

Россия, Москва, Волжский бульвар Карта всех событий

На юго-востоке столицы росгвардейцы задержали двоих закладчиков, которых подозревают в распространении наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу в понедельник, 5 декабря.

Все произошло ранним утром на Волжском бульваре. Два иностранца, увидев сотрудников ведомства, резко изменили направление и попытались скрыться. Вскоре росгвардейцы задержали мужчин.

Во время проверки документов один из подозреваемых попытался незаметно выбросить в снег несколько свертков синего цвета, но не вышло. После чего 23-летний и 21-летний уроженцы одного из сопредельных государств признались, что занимались распространением запрещенных веществ через тайники-закладки. Их показания позже подтвердила экспертиза, которая показала, что в выброшенных упаковках находился героин, общей массой около 40 граммов.

Для дальнейших разбирательств задержанных передали сотрудникам полиции.

Другого наркоторговца задержали в Подмосковье сотрудники ГИБДД. Мужчина занервничал при проверке документов, и его автомобиль досмотрели. Полицейские нашли в салоне автомобиля ведро с наркотиками.