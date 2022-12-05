Полицейские задержали наркодилера после проверки документов на дороге в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Раменский городской округ, село Новохаритоново Карта всех событий

Сотрудники подмосковного ГИБДД задержали на дороге мужчину, которого подозревают в производстве наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 5 декабря.

По ее словам, инцидент произошел в селе Новохаритоново. Инспекторы остановили иномарку, за рулем которой находился 39-летний уроженец Республики Марий Эл, для проверки документов.

Во время разговора с полицейскими мужчина заметно нервничал и вел себя подозрительно, в связи с чем инспекторы решили провести досмотр автомобиля.

В салоне машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили небольшой сверток и пластиковое ведро с неизвестным порошком, а также пустые канистры, колбы, весы и инструкцию по производству синтетического наркотика, записанную в тетради.

Позже экспертиза показала, что изъятое вещество является метилэфедроном, масса которого составила около двух с половиной килограммов.

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Задержанный рассказал полицейским, что изготовил наркотик самостоятельно и планировал его продать через тайники-закладки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные хранение и изготовление наркотических средств». Фигурант заключен под стражу.

Другого наркоторговца задержали в Подмосковье в лесу. В районе деревни Дмитрово полицейские поймали мужчину, у которого нашли более килограмма синтетических запрещенных веществ.