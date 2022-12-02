Более килограмма наркотиков изъяли у закладчика в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, городской округ Подольск, деревня Дмитрово Карта всех событий

В Подмосковье полицейские изъяли у подозреваемого в распространении наркотиков более килограмма запрещенных веществ. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 2 декабря.

По словам представителя ведомства, сотрудники полиции получили информацию о том, что некий злоумышленник занимается распространением наркотиков. В результате проверки этих данных оперативники задержали 20-летнего уроженца одной из республик Средней Азии в лесу недалеко от деревни Дмитрово.

При личном досмотре у него обнаружили пластиковый пакет с неизвестным кристаллическим веществом, масса которого достигла почти 500 граммов. Позже экспертиза показала, что изъятое является N-метилэфедроном.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого полицейские нашли электронные весы и еще семь пакетов, в трех из которых находился тот же наркотик, а в остальных — мефедрон. Масса изъятого составила 700 граммов.

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Злоумышленник рассказал оперативникам, что собирался продать запрещенные вещества через тайники-закладки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигурант заключен под стражу.

Еще одного наркоторговца задержали в Подмосковье. Он привез из Ленинградской области два килограмма метадона, но продать его не успел.