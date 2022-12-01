Два килограмма метадона изъяли у наркоторговца в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Малое Видное Карта всех событий

Сотрудники полиции при поддержке бойцов СОБР задержали в Ленинском городском округе подозреваемого в продаже наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области в четверг, 1 декабря.

При личном досмотре у 32-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья изъяли семь упаковок с неизвестным веществом, перемотанных изолентой, семь банковских карт и два мобильных телефона.

Также сотрудники правоохранительных органов провели обыск в гостиничном номере в деревне Малое Видное, в котором остановился подозреваемый. Под кроватью полицейские обнаружили электронные весы, вакууматор, фольгу, изоленту и пластиковый пакет с тем же неизвестным веществом весом около двух килограммов.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Позже экспертиза показала, что в упаковках был наркотик — метадон. Задержанный пояснил, что забрал запрещенные вещества из тайника в лесу в Ленинградской области и собирался продавать их дозами на территории Московского региона через закладки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигуранта заключили под стражу.

Еще одного наркоторговца задержали в Москве. Мало того, что мужчина продавал запрещенные вещества в столице, он еще и организовал лабораторию по их производству в родительском доме в Калужской области.