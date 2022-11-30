Москвич организовал нарколабораторию в доме у родителей в Калужской области

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, улица Поляны Карта всех событий

Полиция задержала 29-летнего москвича, которого подозревают в производстве и продаже мефедрона. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в среду, 30 ноября.

По его словам, полицейские провели обыск в московской квартире подозреваемого, расположенной на улице Поляны, где обнаружили и изъяли 1,7 килограмма мефедрона, а также шесть горшков с проросшими грибами, 29 свертков и восемь пакетов с неизвестным порошком и 12 кусков спрессованного вещества, которые направлены на экспертизу.

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В ходе расследования выяснилось, что наркотики мужчина делал у родителей на участке в Калужской области, в бытовой пристройке дома. Продавать запрещенные вещества он планировал через тайники-закладки. При этом родственники ничего не знали о преступной деятельности сына.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Фигурант заключен под стражу.

Другого наркоторговца задержали сотрудники ГИБДД на дороге в Подмосковье. Водитель перевозил с собой около одного килограмма гашиша.