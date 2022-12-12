Польша вывезла с Украины более двух миллионов тонн зерна с января по сентябрь 2022 года

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За первые девять месяцев текущего года Польша вывезла из Украины 2,1 миллиона тонн зерна. Об этом в понедельник, 12 декабря, заявил польский министр сельского хозяйства и развития села Хенрик Ковальчик.

— Европейский союз принял решение о поддержке вывоза зерна из Украины. Мы это выполняем. До конца сентября из Украины было привезено 2,1 миллиона тонн зерна, в том числе 1,4 миллиона тонн кукурузы. Конечно, это во много раз больше, чем в предыдущие годы, — сказал он.

Польский министр добавил, что часть украинского зерна направляется на экспорт в другие страны. Так, с января по сентябрь Польша продала 6,5 миллиона тонн продовольствия. По словам Ковальчика, подобный показатель оказался намного выше, чем экспортный потенциал страны, передает РИА Новости.

Политолог Аслан Рубаев заявил «Вечерней Москве», что нарушение зерновой сделки невыгодно как для России, так и для Украины, но представляет «преимущество для США». По его мнению, сотрудничество России в рамках зерновой сделки изначально является неоднозначным, потому что украинская сторона никогда не соблюдала договоренностей.