Умер разработчик БМП Данил Релин

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В Кургане на 92-м году жизни скончался известный машиностроитель Данил Релин, разработавший знаменитые боевые машины пехоты (БМП). О его смерти сообщили в пресс-службе администрации города в понедельник, 12 декабря.

— Данил Захарович внес большой вклад в разработку и постановку на серийное производство боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3, БМД-4М, различной гражданской техники, выпускаемой предприятием, в повышение конкурентоспособности продукции «Курганмашзавода» на мировом рынке вооружений, — говорится в сообщении на сайте.

Данил Релин родился 14 декабря 1930 года в селе Краснополье Могилевской области Белорусской ССР. В 24 года окончил Ленинградский политехнический институт по профессии «инженер-механик» и с того же времени начал работать на КМЗ, где успешно прошел путь от конструктора завода до заместителя директора технического управления предприятия.

Релин был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями, также был удостоен ряда почетных званий. Глава Кургана и администрация выразили соболезнования родным и близким машиностроителя, передает официальный сайт города Кургана.