Согласован проект новостройки по программе реновации на Измайловском бульваре

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве утвердили проект новостройки для переселения участников программы реновации в ВАО. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщила председатель столичного Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева.

— В рамках проекта на востоке столицы появится восьмисекционный жилой дом переменной этажности с подземной одноуровневой автостоянкой и техническим этажом. В доме будет 525 квартир разной конфигурации: 121 однокомнатная, 313 двухкомнатных, 91 трехкомнатная. На первом этаже разместят помещения общественного назначения, в которых откроют магазины и предприятия сферы услуг, — рассказала глава ведомства.

Она уточнила, что новый дом построят по адресу Измайловский бульвар, дом 71.

По словам Яковлевой, во всех квартирах выполнят полную отделку в соответствии с утвержденными стандартами программы реновации. В помещениях будут установлены плиты, мойки, сантехника, люстры, розетки и выключатели.

Дом и двор сделают удобным в том числе для маломобильных жильцов. Пешеходные пути будут не менее двух метров в ширину. На территории установят тактильно-контрастные указатели, а также оборудуют специальные парковочные места, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Косино-Ухтомском районе столицы в рамках реализации программы реновации специалисты возведут дом с подземной стоянкой.