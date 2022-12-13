Путин поручил популяризировать героев истории и фольклора

Фото: Администрация президента РФ

Российский президент Владимир Путин дал поручение кабинету министров заняться популяризацией героев отечественной истории и фольклора, которые отвечают традиционным ценностям. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщается на сайте Кремля.

— Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на популяризацию отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора, — говорится в документе.

В поручении отмечается, что в рамках этих мер изображения таких героев следует использовать при производстве сувенирной, печатной и другой тиражированной продукции.

Ответственным за это поручение, принятое по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий, назначен глава кабмина Михаил Мишустин. Документ предполагает, что меры должны быть приняты до 15 мая 2023 года.

Встреча президента России Владимира Путина с историками и представителями традиционных религий состоялась в День народного единства, 4 ноября, во время его посещения выставки «Украина. На переломах эпох».