Преступник в костюме елки проколол шины машин и попал на видео

Фото: shutterstock

Польская полиция ищет преступника, одетого в костюм елки. Об этом стало известно во вторник, 13 декабря.

Злоумышленник, замаскированный под рождественскую елку, вышел на парковку у местного мясокомбината и повредил покрышки у 21 машины. Ущерб от его действий составил 12 тысяч евро.

Преступника запечатлела камера внешнего видеонаблюдения. Теперь «агрессивную елку» ищет польская полиция, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Летом в Москве произошло похожее преступление. Злоумышленник проколол шины нескольких автомобилей на парковке на северо-западе Москвы.