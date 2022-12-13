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Приметы и советы

Преступник в костюме елки проколол шины машин и попал на видео

Степан Жирнов
В мире
Преступник в костюме елки проколол шины машин и попал на видео
Фото: shutterstock

Польская полиция ищет преступника, одетого в костюм елки. Об этом стало известно во вторник, 13 декабря.

Злоумышленник, замаскированный под рождественскую елку, вышел на парковку у местного мясокомбината и повредил покрышки у 21 машины. Ущерб от его действий составил 12 тысяч евро.

Преступника запечатлела камера внешнего видеонаблюдения. Теперь «агрессивную елку» ищет польская полиция, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Летом в Москве произошло похожее преступление. Злоумышленник проколол шины нескольких автомобилей на парковке на северо-западе Москвы.

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