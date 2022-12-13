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Приметы и советы

Инфекционист объяснил, почему опасно переносить грипп на ногах

Анастасия Колоскова
Общество
Инфекционист объяснил, почему опасно переносить грипп на ногах
Фото: Unsplash

Врачи не рекомендуют переносить грипп на ногах, так как это может привести к серьезным осложнениям. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

— В идеале первые три дня болезни человек должен провести в постели, в хорошо проветриваемой комнате с высокой влажностью воздуха, в эти дни необходимо обильное теплое питье и исключительно легкая жидкая пища, — пояснил врач.

По его словам, во время болезни противопоказаны любые физические и умственные нагрузки, в том числе долгое нахождение перед экраном телевизоров или гаджетов. Кроме того, при гриппе нужно воздержаться от употребления алкоголя.

Инфекционист уточнил, что при соблюдении этих условий болезнь обычно отступает уже на четвертый день.

Владимир Чуланов подчеркнул, что при небрежении постельным режимом грипп может привести к опасным последствиям, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

В большинстве российских регионов зарегистрированы случаи свиного гриппа. «Вечерняя Москва» разбиралась, чем опасно это заболевание, какими симптомами сопровождается и какие меры предосторожности стоить предпринять, чтобы снизить вероятность заражения.

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