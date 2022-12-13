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«Не чурается полоскать белье»: жена Петросяна ответила на выпады Собчак в ее адрес

Анастасия Колоскова
Общество
«Не чурается полоскать белье»: жена Петросяна ответила на выпады Собчак в ее адрес
Фото: Telegram / mamashaVagashi

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отреагировала на колкость в свой адрес со стороны известной журналистки Ксении Собчак и удивилась тому факту, что она, будучи непубличным человеком, привлекла к себе такое пристальное внимание.

— Журналистка «прошлась» по мне. Признаться, я не из тех, кто отслеживает публикации о себе. Но тут стало любопытно. Все же профессионал с высоким рейтингом цитируемости, и вдруг я, — отметила супруга юмориста.

У Брухуновой вызвало сомнение то, что она представляет интерес для СМИ, так как избегает контактов с прессой и не участвует «в тусовке».

— Но тем не менее прополоскать белье не чураются даже авторы с именем, чего тогда ждать от писак-неадекватов, — поразмышляла Татьяна.

Она констатировала, что ее не обижают чьи-то выводы о ее персоне, так как чужие домыслы не имеют к ней «никакого касательства».

Таким образом Брухунова прокомментировала едкое замечание Ксении Собчак о том, что 33-летняя жена Петросяна «восхищается молодыми парами и традиционными ценностями». Журналистка добавила, что ей «всегда приятно, когда скрепы не трещат», передает «СтарХит».

В 2020 году жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова родила ему сына Вагана, однако только спустя два года она решилась рассказать о том, как ей было сложно забеременеть.

Татьяна Брухунова критика Ксения Собчак
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