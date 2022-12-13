Кинокритик и бывший глава Госкино Армен Медведев умер в возрасте 84 лет

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Российский кинокритик, киновед, кинопродюсер, педагог и бывший глава Госкино Армен Медведев скончался на 85-м году жизни. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил ответственный секретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин.

Медведев скончался около четырех часов вечера, передает со ссылкой на источник РИА Новости.

Армен Медведев родился 28 мая 1938 года. В 1955 году Медведев в мастерскую Александра Довженко на режиссерском факультете ВГИКа. Однако уже в январе следующего года он перевелся на киноведческий факультет, который окончил в 1960 году.

Кинокритикой занялся сразу же после окончания института. Медведев работал методистом, заведующим лекционным отделом, а в 1964 году он стал директором Бюро пропаганды советского киноискусства Союза кинематографистов СССР.

Медведев был главным редактором журнала «Искусство кино», а также возглавлял Госкино РФ. Долгое время был президентом ежегодного национального кинофестиваля «Окно в Европу». Он был награжден призом «Кинотавра» в 2008 году за выдающийся вклад в развитие российского кино.