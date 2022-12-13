Умер актер из «Секретных материалов» Стюарт Марголин

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Американский актер, двукратный обладатель телевизионной премии «Эмми» Стюарт Марголин скончался в возрасте 82 лет. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил портал Deadline.

Причины смерти актера не оглашаются. Новость о кончине знаменитости подтвердил в социальных сетях пасынок Марголина Макс Мартини.

Фильмография актера включает порядка одной сотни различных проектов, но наибольшую славу ему принесли роли в картинах «Секретные материалы», «Квантовый скачок», «Порочная страсть» и многих других.

В конце 1970-х годов Марголин за роль в телесериале «Досье детектива Рокфорда» получил премию «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале», а в 1980 году актер удостоился второй такой статуэтки.