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Умер актер из «Секретных материалов» Стюарт Марголин

Евгений Жуков
Общество
Умер актер из «Секретных материалов» Стюарт Марголин
Фото: 笹ン / CC BY-SA 4.0

Американский актер, двукратный обладатель телевизионной премии «Эмми» Стюарт Марголин скончался в возрасте 82 лет. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил портал Deadline.

Причины смерти актера не оглашаются. Новость о кончине знаменитости подтвердил в социальных сетях пасынок Марголина Макс Мартини.

Фильмография актера включает порядка одной сотни различных проектов, но наибольшую славу ему принесли роли в картинах «Секретные материалы», «Квантовый скачок», «Порочная страсть» и многих других.

В конце 1970-х годов Марголин за роль в телесериале «Досье детектива Рокфорда» получил премию «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале», а в 1980 году актер удостоился второй такой статуэтки.

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