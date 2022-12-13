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Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка от иностранных слов

Евгений Жуков
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка от иностранных слов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе нижней палаты парламента во вторник, 13 декабря.

— Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях, — говорится в тексте пояснительной записки.

По словам авторов законопроекта, он направлен на модернизацию механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного.

26 октября стало известно, что законопроект был внесен в Госдуму. «Вечерняя Москва» решила узнать у специалистов, может ли эта поправка лишить россиян возможности использовать иноязычные слова и какие из них могут быть приравнены к ненормативной лексике.

Госдума неоднократно выступала с инициативами, которые предполагали запрет слов иностранного происхождения для защиты языка от неоправданного заимствования слов.

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