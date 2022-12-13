«35 рублей за евро»: валюте ЕС предрекли значительное падение в 2023 году

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В ближайшее время евро может перешагнуть отметку в 70 рублей. Однако в следующем году с большой долей вероятности евро ждет значительное падение. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист и аналитик Александр Разуваев.

По мнению собеседника «ВМ», положение евро в следующем году начнет ухудшаться.

— Я пессимистичен в отношении евро и считаю, что он будет намного дешевле доллара. Связано это не только со всеми кризисными явлениями, но и с тем, что будет отток капитала в США: там процентная ставка намного выше, чем по евро. И как минимум пойдут разговоры в некоторых странах о том, чтобы вернуться к национальным валютам — итальянская лира, испанская песета и так далее. Даже Ле Пен, когда избиралась в прошлый раз, говорила о возврате во Франции франка. Это будет очень сильно обесценивать евро, — уверен аналитик.

Кроме того, существуют глобальные риски для доллара и евро, заметил эксперт. Вполне возможно, что страны БРИКС (объединение Бразилии, России, Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики — прим. «ВМ») и близкие к ним государства введут для расчетов новую валюту, привязанную к сырью и прежде всего к нефти. Это будет сильный удар по доллару и евро, пояснил собеседник «ВМ».

Если часть стран откажется от евро, его курс значительно упадет, заметил эксперт.

— Я допускаю, что в следующем году за один доллар будут давать два евро. Валюта одна — стран много. Если количество стран, которые используют валюту, начнет сокращаться, то евро будут сбрасывать со счетов. Если какая-то страна перестанет пользоваться евро, то она пересчитает свой суверенный долг в национальной валюте. А изменение валюты платежа — это дефолт. В этом случае банковский кризис в Европе будет серьезным, — отметил аналитик.

Если предположить, что нынешний курс евро находится в диапазоне 60–70 рублей, то в 2023 году он может составить 30–35 рублей, предположил Разуваев. Даже если в ближайшее время евро пробьет отметку в 70 рублей, то в будущем году такие цифры вряд ли будут возможны, заметил эксперт.

Противоположный сценарий с укреплением евро маловероятен: серьезного ослабления рубля и обвала цен на энергоносители не предвидится, заключил Разуваев.