Более 70 незаконных шлагбаумов были демонтированы в центре Москвы в 2022 году

Шлагбаум / Фото: Анна Быкова

За этот год Госинспекция по недвижимости выявила в центре столицы 85 фактов незаконной установки шлагбаумов, ограничительных столбиков, конусов, блокираторов и иных заграждающих устройств. Об этом в среду, 14 декабря, рассказал глава Госинспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров.

Часто организации самостоятельно занимаются установкой шлагбаумов вне посредственной близости от офисных зданий, кафе и ресторанов и закрепляют за собой участок для парковки. Помимо подобных случаев встречаются ситуации, когда во дворе жилого дома огораживают места для парковки автомобилей, не имея на это никаких правовых причин.

По словам Ивана Боброва, специалисты Госинспекции по недвижимости принимают меры по обеспечению свободного доступа на территории общего пользования.

— С начала года в ЦАО было пресечено более 70 фактов самовольной установки ограждений, остальные выявленные нарушения находятся на контроле инспекторов. Большую помощь Госинспекции оказывают жители столицы, — заявил Бобров.

Он также добавил, что в период с января по ноябрь текущего года через чат-бот «Свободный доступ» от жителей центральной части столицы поступило 137 сообщений по вопросам самовольного ограничения доступа, 27 из которых были подтверждены специалистами.

Сообщить о незаконном шлагбауме, ограничении пешеходных проходов на землях общего пользования, установке цепочек между машино-местами во дворах, ограничительных столбиков для парковки у жилых домов можно по электронной почте gin@mos.ru или с помощью горячей линии +7 (495) 539-37-00, а также через электронную приемную портала «Наш город» или «Свободный доступ» в мессенджере Telegram.