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В Москве пройдёт бал-маскарад для активистов центров московского долголетия 

Павел Гриднев
Город
В Москве пройдёт бал-маскарад для активистов центров московского долголетия 
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Активисты клубов долголетия на протяжении всего декабря готовятся к празднику, чтобы создать на нем теплую атмосферу бала-маскарада. В этом году он получил название «Новогодний калейдоскоп подарков». Праздник пройдет 20 декабря в Центре московского долголетия «Северный». В нем примут участие активисты всех центров московского долголетия в столице. Об этом рассказала руководитель проекта «Центры московского долголетия» Елена Громова.

— Завершить этот год мы планируем добрым и теплым праздником. Наши активные участники предложили провести новогодний бал-маскарад для всех желающих, и мы с большим удовольствием их в этом поддержали. Приглашенный танцмейстер проведет мастер-класс по бальным танцам, чтобы вовлечь в активность всех присутствующих. Радость, отличное настроение и приятные впечатления гарантированы нашим гостям! — отметила Елена Громова.

Участники клубов долголетия приготовили приятные сюрпризы для своих единомышленников и посетителей других центров.

Праздник «Новогодний калейдоскоп подарков» пройдет 20 декабря в Центре московского долголетия «Северный». В нем примут участие активисты всех центров московского долголетия в столице. Вечер начнется с обмена подарков, сделанных собственными руками, а завершится новогодним балом-маскарадом. Жители столицы старшего возраста смогут примерить на себя любые праздничные образы и провести зимний вечер в дружеской обстановке.

Выбранные костюмы гости дополнят масками, которые смогут сделать после творческих мастер-классов от лидеров клубов рукоделия.

Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь активностей размещен на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения (https://dszn.ru/moitsentr). Подробности по номеру телефона единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44 и в социальных сетях (https://t.me/tsentrydolgoletiya).

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