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Театр «МОСТ» представил пьесу о времени настоящих героев

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Театр «МОСТ» представил пьесу о времени настоящих героев
Фото: Татьяна Федорова / театр «МОСТ»
Россия, Москва, Большая Садовая улица, 6 Карта всех событий

В театральной студии «МОСТ» состоялась премьера музыкальной мелодрамы «104 страницы про любовь». Действие пьесы происходит в 60-е годы XX века, это история отношений стюардессы Наташи Александровой и сотрудника НИИ Электрона Евдокимова, которые длились всего несколько дней.

— В пьесе мне импонирует то, что в ней — «концентрат» любви. За очень короткое время — всего за неделю — люди проживают всё то, что другие растягивают на год. Мне захотелось исследовать, каково это — прожить целую жизнь за неделю, — рассказал режиссер спектакля Георгий Долмазян.

По словам постановщика, действие пьесы 1964 года специально не стали переносить в наши дни, потому что 60-е — «время физиков, первооткрывателей, период взрыва всего невероятного и прекрасного».

На предпремьерный показ пригласили капитана авиакомпании «Уральские авиалинии», Героя России Дамира Юсупова и ветерана гражданской авиации Рудольфа Глушкова.

Ближайшие показы спектакля «104 страницы про любовь» пройдут 19 и 20 января.

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