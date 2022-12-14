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«Украина в безвыходном положении»: чем ВСУ заменят исчерпанные запасы ракет к системам ПВО

Илья Ашуров

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«Украина в безвыходном положении»: чем ВСУ заменят исчерпанные запасы ракет к системам ПВО
Фото: Минобороны РФ

ВСУ почти полностью израсходовали боекомплекты для систем ПВО С-300 и «Бук». Из-за этого Украина оказалась в «безвыходном положении». Возместить запасы своими силами Незалежной не удастся. Между тем западные страны не смогут поставить свои аналоги в нужном количестве. Об этом «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, одна из причин истощения украинских запасов ракет ПВО — российские удары по критической инфраструктуре. Украина пытается отражать их именно при помощи С-300 и «Буков».

Кроме того, запасы боекомплектов для данных средств на исходе из-за того, что Украина не может их производить. При этом покупать их, кроме как у России, не у кого.

— Комплексы С-300 и «Бук», как и боекомплекты к ним, выпускались еще в СССР. После 1991 года Украина не закупала ракеты к ним, и сама их не производила. Да и сейчас возможности производить такие боеприпасы страна не имеет. Украинцы сами разрушили свою оборонную промышленность еще до начала СВО, — объясняет Литовкин.

В такой ситуации единственный выход для ВСУ — получать альтернативные системы ПВО и боеприпасы для них из-за границы. Шаги в этом направлении уже делаются. Так, США закупили для Украины системы ПВО NASAMS, Франция собирается передать ракетный комплекс Crotale, Германия решила поставить систему IRIS-T.

Однако, как полагает эксперт, западные системы ПВО поставляются в минимальном количестве. К тому же они несопоставимы с С-300 и «Буком».

— По сути, Украина в безвыходном положении. Запад не сможет поставить туда средства ПВО в необходимом количестве. Так что о полноценной противовоздушной обороне не может идти и речи, — резюмировал Литовкин.

Газета Financial Times со ссылкой на представителей ВСУ сообщила, что конфликт с Россией истощил боезапасы для систем ПВО Украины. В то же время Россия «по-прежнему обладает обширным арсеналом» крылатых ракет.

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