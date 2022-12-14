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Прокуратура объяснила разницу между кражей и находкой вещи на улице

Степан Жирнов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Прокуратура объяснила разницу между кражей и находкой вещи на улице
Фото: Pexels

Между находкой бесхозной вещи на улице и кражей существует небольшая разница. В чем именно, в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» объяснила старший прокурор отдела прокуратуры города Москвы Анастасия Анфиногенова в среду, 14 декабря.

По ее словам, если гражданин находит где-то бесхозную вещь, то он обязан приложить все усилия для того, чтобы найти ее владельца. В противном случае его действия могут быть трактованы как кража.

Если забытая вещь найдена в помещении или в транспорте, то ее необходимо передать водителю или ответственному лицу. В таком случае именно он становится «нашедшим» и должен искать потерявшего вещь гражданина.

Если местоположение хозяина вещи неизвестно, то гражданин обязан сообщить о находке в полицию или орган местного управления. В процессе поисков владельца предмет нужно сдать на хранение в полицию. Если после совершения всех этих действий хозяина вещи не найдут в течение шести месяцев, то только после этого срока найденное можно считать своим. Для этого в заявлении о находке нужно сразу просить о том, что, если хозяин не объявится, предмет стоит передать вам.

Многие москвичи не понимают таких тонкостей, оттого в их отношении возбуждают уголовные дела по статье «Кража». Например, в конце лета в столичном метро мужчина увидел лежащий на путях телефон. И в связи с этим совершил сразу два нарушения: он самостоятельно спустился на рельсы, что наказывается административным штрафом, а после присвоил себе чужое имущество. Потерявшая гаджет женщина обратилась в полицию. Вскоре мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело.

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