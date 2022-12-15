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WSJ: Лидер КНР Си Цзиньпин увеличивает долгосрочную ставку на Россию

Егор Провоторов
В мире
WSJ: Лидер КНР Си Цзиньпин увеличивает долгосрочную ставку на Россию
Фото: shutterstock

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин увеличивает долгосрочную ставку на Россию, написали в среду, 14 декабря, журналисты газеты Wall Street Journal со ссылкой на советников в китайском правительстве.

По информации собеседников издания, китайский лидер дал поручение правительству страны наладить более тесные экономические связи с Москвой.

Отмечается, что Китай рассчитывает увеличить импорт нефти, газа и сельскохозяйственной продукции из РФ, более активно сотрудничать в Арктике и вкладывать в российскую инфраструктуру. По данным WSJ, Москва и Пекин также проводят больше финансовых операций в национальных валютах.

Несколько лет назад китайский университет Циньхуа представил Си Цзиньпину доклад, в котором утверждалось, что у российской экономики «нет будущего». Китайский лидер написал на полях одно слово: «чепуха», пишет РИА Новости.

На прошлой неделе стало известно, что Китай возвел на своей территории дополнительный участок газопровода, соединенного с трубопроводом «Сила Сибири», который теперь доходит до Шанхая.

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