WSJ: Лидер КНР Си Цзиньпин увеличивает долгосрочную ставку на Россию

Фото: shutterstock

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин увеличивает долгосрочную ставку на Россию, написали в среду, 14 декабря, журналисты газеты Wall Street Journal со ссылкой на советников в китайском правительстве.

По информации собеседников издания, китайский лидер дал поручение правительству страны наладить более тесные экономические связи с Москвой.

Отмечается, что Китай рассчитывает увеличить импорт нефти, газа и сельскохозяйственной продукции из РФ, более активно сотрудничать в Арктике и вкладывать в российскую инфраструктуру. По данным WSJ, Москва и Пекин также проводят больше финансовых операций в национальных валютах.

Несколько лет назад китайский университет Циньхуа представил Си Цзиньпину доклад, в котором утверждалось, что у российской экономики «нет будущего». Китайский лидер написал на полях одно слово: «чепуха», пишет РИА Новости.

На прошлой неделе стало известно, что Китай возвел на своей территории дополнительный участок газопровода, соединенного с трубопроводом «Сила Сибири», который теперь доходит до Шанхая.