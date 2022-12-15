Овчинский: Московский производитель тканей начал выпускать одежду под собственным брендом

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компания Red Meter, специализирующаяся на выпуске трикотажа и текстильных шнуров, открыла экспериментальный цех по выпуску одежды для взрослых и детей под брендом COCH. Запуск нового производства поспособствует дальнейшему замещению ушедших с российского рынка иностранных брендов. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В столице свыше 200 предприятий легкой промышленности обеспечивают жителей столицы и страны одеждой. Как сообщили в департаменте, многие из них на фоне санкций и ухода ряда западных брендов значительно нарастили мощности или открыли для себя новые направления. В частности, производитель трикотажа начал выпуск одежды под собственным брендом.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

— Мощности предприятия позволят изготавливать примерно 12 тысяч единиц продукции в год. Компания планирует создать около 50 дополнительных рабочих мест, — отметил Владислав Овчинский.

В линейке бренда будет представлена повседневная одежда для взрослых и детей: платья, футболки, трикотажные костюмы, рубашки, повседневные жакеты и юбки, свитшоты, футболки поло, носки и многое другое.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По словам директора компании Red Meter Натальи Машинистовой, цех пока небольшой, в дальнейшем его планируют значительно расширить и работать не только на внутренний, но и на мировой рынок. Сейчас предприятие активно занимается поиском персонала. Купить продукцию можно через сайт компании, в дальнейшем будут открыты несколько офлайн-магазинов и корнеров.