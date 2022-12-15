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Выставка «Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве» начала работу в Москве

Александр Афонин
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Выставка «Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве» начала работу в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Пречистенка, 12/2с1 Карта всех событий

В Музее Пушкина открылась выставка «Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве», посетить ее можно до 8 марта следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 15 декабря.

— В рамках «Года народного искусства и культурного наследия» в залах Государственного музея А. С. Пушкина открыт межмузейный выставочный проект «Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве». Его цель — рассказать о народных промыслах, ставших национальным художественным достоянием страны, и показать их лучшие образцы, объединенные именем поэта, — говорится в сообщении.

В экспозиции можно встретить русские лаки Палеха, керамику и фарфор Гжели, хохломскую роспись и многое другое. В них отображены сцены из работ писателя. Посетить выставку можно с 15 декабря 2022 года по 8 марта 2023 года, отметили в пресс-службе.

13 декабря в музее-заповеднике «Царицыно» прошло открытие фестиваля частных коллекций. В них вошли выставка художницы Киры Рябининой «Идем, здесь светло», экспозиция коллекционера Юрия Носова и так далее.

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