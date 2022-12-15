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Автоэксперт Колодочкин объяснил, чем опасна изношенная резина

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоэксперт Колодочкин объяснил, чем опасна изношенная резина
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

При езде на изношенной резине не только увеличивается тормозной путь, но и ухудшается управляемость. В летний период при движении на авто со старой резиной повышается риск потерять управление во время дождя. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

Как отметил собеседник «ВМ», резина с изношенным протектором не дает возможности контролировать машину.

— Изношенная резина перестает «держать» дорогу, особенно на скользком покрытии. Одно дело — когда она спокойно цепляется за асфальт летом, другое дело — когда при повороте руля машина перестает слушаться и продолжает ехать дальше. Руль при этом становится легким (как, например, при гололеде), но при «лысой» резине ощущение то же самое, — объяснил специалист.

По словам эксперта, при торможении на изношенной резине значительно вырастает тормозной путь. Именно поэтому резину рекомендуется менять вовремя. Кроме того, в летний период при езде на изношенной резине во время дождя высок риск потерять сцепление с дорогой — данный эффект называется аквапланированием, отметил Колодочкин.

Собеседник «ВМ» отметил, что оговоренная в ПДД крайняя допустимая глубина протектора (1,6 миллиметра) — предельная точка, после которой резина непригодна для использования.

— Самой простой способ выяснить, изношена ли резина, — по глубине протектора, которая оговаривается в ПДД. Это инструментально легко проверить: можно взять штангенциркуль, а можно — любую линейку, которая влезет в зазор. Кроме того, износ покрышки виден визуально. Инспекторы это видят сразу издали, — заключил специалист.

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