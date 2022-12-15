Умерла вдова Михаила Светина актриса Бронислава Проскурнина

Фото: Театр Европы/VK

Вдова народного артиста России Михаила Светина, актриса Бронислава Константиновна скончалась на 82-м году жизни. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в Малом драматическом театре.

Как уточняется, она умерла еще 8 декабря, однако информация о ее смерти была обнародована недавно.

— Она служила в Малом драматическом театре полвека — с 1972 года, пройдя вместе с театром все пути-перепутья, вкусив «прелести» областного статуса, неустроенность областного гастрольного быта, работая всегда самоотверженно, с энтузиазмом и азартом, — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, про болезнь артистки мало кто знал, она старалась не жаловаться на проблемы со здоровьем, сообщает сайт театра.

Бронислава Проскурнина родилась 25 июня 1941 года в Игнатьево Свердловской области. Светин и Проскурнина прожили вместе всю жизнь вплоть до кончины артиста в 2015 году.

Актриса сыграла в спектаклях: «Женатый жених» (Светлана), «Уходят женщины» (Нина Ивановна), «Не все коту масленица» (Круглова), «Карлсон снова прилетел» (Фрекен Бок), «Вечно живые» (Нюрка-хлеборезка), «Господа офицеры» (шлейферша), «Сын полка» (Военврач), «Татуированная роза» (Виолетта), «Живи и помни» (Капитолина), «Закон вечности» (Оля), «Дом» (Дарья), «Бесы» (старуха).