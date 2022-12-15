Роскосмос сообщил о повреждении обшивки корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС

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По неизвестным причинам внешняя обшивка приборно-агрегатного отсека корабля «Союз МС-22», пристыкованного к Международной космической станции (МКС), оказалась повреждена. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

— По предварительной информации, в четверг, 15 декабря, произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека пилотируемого корабля «Союз МС-22». Экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, свидетельствующего о падении давления в системе охлаждения, — говорится в сообщении.

После проведения визуального осмотра утечка была подтверждена. Экипаж корабля принял решение остановить плановые работы. Для установления причин произошедшего космонавт Анна Кикина провела съемку поврежденной поверхности и отправила результаты на Землю.

На данный момент все системы МКС работают в штатном режиме. После изучения полученных снимков будет принято решение по дальнейшим действиям, отметили в Telegram-канале «Госкорпорация «Роскосмос».

В октября сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-20» увеличил высоту орбиты точки на 880 метров, что позволило МКС уклониться от летящего в нее мусора. За все время полета станция произвела более 300 корректировок высоты своей орбиты.