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Собянин принял решение о локализации в Москве производства еще 14 лекарственных препаратов

Анастасия Колоскова
Город
Собянин принял решение о локализации в Москве производства еще 14 лекарственных препаратов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва заключит контракт о локализации в городе производства 14 лекарственных препаратов. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Правительство Москвы приняло решение провести электронный конкурс на заключение государственного контракта со встречными инвестиционными обязательствами (офсетного контракта) на поставку лекарственных препаратов. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении.

Согласно условиям контракта, инвестор будет обязан в течение трех лет локализовать на территории города производство 14 лекарственных препаратов (10 международных непатентованных наименований). В их число входят семь препаратов, предназначенных для лечения онкозаболеваний, еще по два препарата для лечения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того в столице будет производиться по одному препарату для лечения онкогематологических заболеваний, ревматологических заболеваний и неспецифического язвенного колита, а также для лечения неврологических заболеваний.

Размер частных инвестиций в данный проект составят не менее трех миллиардов рублей. Столичное правительство, в свою очередь, возьмет на себя обязательство закупать выпускаемую продукцию на протяжении шести лет. Таким образом, власти выступят гарантом стабильности поставок широкой номенклатуры лекарств в столичные медучреждения. В городе появится новое импортозамещающее высокотехнологичное производство, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице проходит реализация самой масштабной программа модернизации первичного звена здравоохранения за всю историю города, в которую вошли более 200 городских поликлиник. На сегодня капитальный ремонт по новому стандарту завершен в 69 поликлиниках, еще в 132 зданиях продолжаются работы. Общая площадь отремонтированных поликлиник — уже более 240 тысяч квадратных метров. В городе нужны были изменения, поскольку здания поликлиник морально и физически устарели — они не покрывали потребности современного московского здравоохранения. Новый московский стандарт поликлиник объединил в себе стандарты и правила, затрагивающие все аспекты работы городских поликлиник. Новый стандарт — это удобство и комфорт для пациентов и врачей, доброжелательная атмосфера, высокая доступность самых нужных специалистов, современные технологии для диагностики и профилактики болезней. В частности, в зданиях поликлиник будут маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики. Помимо этого, в столичных поликлиниках подход к оказанию медицинских услуг, ключевые принципы которых — доброжелательность и пациентоориентированность. В реализации такого подхода помогают почти 1,5 тысячи сотрудников центров госуслуг «Мои документы».

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