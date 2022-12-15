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Цыганова «поблагодарила» Собчак за издевательства над ее патриотической песней

Александр Афонин
Общество
Цыганова «поблагодарила» Собчак за издевательства над ее патриотической песней
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

После исполнения Викой Цыгановой патриотической песни на сцене Кремля журналистка Ксения Собчак поспешила подвергнуть издевкам ее выступление. Однако певица призналась, что не держит зла на телеведущую.

— Надо ей сказать спасибо, что она отделила меня от всех, — сказала Цыганова на YouTube-шоу «Алена, блин!».

Певица отметила, что после выхода песни она моментально разлетелась по стриминговым площадкам. Однако YouTube спустя непродолжительное время удалил композицию. По словам Цыгановой, об этом она узнала благодаря супругу, так как она не умеет даже включать компьютер.

В октябре Цыганова жестко раскритиковала юмористическую программу КВН, назвав ее «порнографией». Она возмутилась тем, что передача была снята 25 февраля этого года, то есть на следующий день после начала спецоперации на Украине. По мнению звезды, в это тяжелое время для страны зрителям не должны показывать подобное.

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