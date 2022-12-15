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Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета «Круга добра»

Евгений Белоусов
Политика
Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета «Круга добра»
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин исключил из попечительского совета фонда «Круг добра» актрис Чулпан Хаматову и Ксению Раппопорт. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 15 декабря, на официальном портале правовой информации.

Новыми членами попечительского совета стали уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, космонавт Олег Новицкий и экс-хоккеист, депутат Госдумы Владислав Третьяк, говорится в документе.

Помимо этого, еще одним распоряжением Путин увеличил возраст пациентов фонда «Круг добра» с 18 до 19 лет. Согласно обновленному документу, цели деятельности фонда дополнили новым пунктом.

Отныне обеспечение предоставления помощи будет осуществляться в течение года после достижения детьми возраста 18 лет в том случае, если до преодоления указанного возраста они получали такую поддержку.

Благотворительность Ксения Раппопорт Владимир Путин Чулпан Хаматова
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