Пожар произошел в кафе в Подмосковье

В Подмосковье загорелось здание кафе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе областного МЧС в пятницу, 16 декабря.
Пожар произошел в поселке Шаховская, в доме № 13 по Рижскому шоссе в 9:33. Загорелась кровля пункта общественного питания. Площадь возгорания составила 750 квадратных метров.
На месте происшествия работают пожарные.
Другое возгорание произошло в ЖК «Волга» в Докучаевом переулке в среду, 14 декабря. Из горящей квартиры спасли двоих человек, одному из них потребовалась медицинская помощь.