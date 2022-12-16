Пожар произошел в кафе в Подмосковье

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Россия, Московская область, городской округ Шаховская, рабочий посёлок Шаховская, Рижское шоссе, 13 Карта всех событий

В Подмосковье загорелось здание кафе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе областного МЧС в пятницу, 16 декабря.

Пожар произошел в поселке Шаховская, в доме № 13 по Рижскому шоссе в 9:33. Загорелась кровля пункта общественного питания. Площадь возгорания составила 750 квадратных метров.

На месте происшествия работают пожарные.

Другое возгорание произошло в ЖК «Волга» в Докучаевом переулке в среду, 14 декабря. Из горящей квартиры спасли двоих человек, одному из них потребовалась медицинская помощь.