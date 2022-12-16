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«Погодная свистопляска»: метеоролог Шувалов рассказал, когда в Москве прекратятся снегопады

Игорь Синельников

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«Погодная свистопляска»: метеоролог Шувалов рассказал, когда в Москве прекратятся снегопады
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В ближайшие дни в Москве продолжит идти снег. С перерывами снегопады сохранятся как минимум до следующей среды. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, несмотря на кратковременный перерыв в выпадении осадков, в субботу и воскресенье, 17 и 18 декабря, снегопад в столице продолжится.

— Глядя на прогностические карты, поведение зон осадков и температурные скачки, определяю происходящее как погодную свистопляску. Снег сегодня закончился, но это передышка на 12–18 часов. Нас ждут снежные выходные. Наиболее сильный снег — в ночь с субботы на воскресенье, но подсыпать будет и в дневные часы. 10–15 миллиметров осадков вполне может выпасть за эти выходные, — рассказал собеседник «ВМ».

В воскресенье температура воздуха будет понижаться, отметил синоптик. В понедельник ожидается минус 10–15 ночью и около минус 8 — днем. Со среды начнется движение теплого воздуха с запада, в результате день может начаться со снега, который перейдет в ледяной дождь, а к вечеру наступит оттепель. Дальнейшие прогнозы можно будет сделать позднее, подчеркнул специалист.

Из-за снегопадов декабрь в целом получается очень контрастным по погоде, заметил эксперт.

— Ничего сверхнеобычного в происходящем нет, но, конечно, количество осадков весьма значительное. В первую неделю декабря у нас не было ни сантиметра снега. Средняя недельная температура составляла минус восемь–девять градусов. А сейчас, учитывая сегодняшний день, думаю, 120 процентов месячной нормы осадков уже достигнуто всего за семь–восемь дней, — рассказал Шувалов.

Собеседник «ВМ» предупредил, что большое количество осадков провоцирует заносы на дорогах, а скачки температуры — гололедицу. Водителям нужно соблюдать осторожность во время движения, однако коммунальные службы делают все для того, чтобы обезопасить автолюбителей, заключил специалист.

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