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Московские специалисты по управлению образованием поделились опытом с 26 городами

Лейла Алиева
Город
Московские специалисты по управлению образованием поделились опытом с 26 городами
Фото: Pexels

Свыше 400 представителей управленческих команд образовательных организаций из 26 городов России изучили опыт Москвы и эффективный инструментарий по управлению современной школой. Об этом рассказала директор Корпоративного университета московского образования Маргарита Русецкая в пятницу, 16 декабря.

— Проект «Взаимообучение городов» является двусторонним. Зачастую мы получаем от регионов уникальный опыт, который используем в своей работе, — отметила она.

В период с 5 по 16 декабря в онлайн-формате прошли интерактивные тренинги и вебинары по пяти функциональным областям: управление кадрами, управление результатами, управление процессами, управление информацией и управление ресурсами. Основой программы стали наработки столичной системы образования, доказавшие свою высокую результативность.

В этом году 51 старшеклассник из столицы завоевал победу во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Популярным направлением среди школьников стали журналистика и новые медиа, искусство и творчество, молодежное предпринимательство, волонтерство и здоровый образ жизни.

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