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Певица Эльмира Сулейманова умерла в возрасте 40 лет

Евгений Жуков
Общество
Певица Эльмира Сулейманова умерла в возрасте 40 лет
Фото: vk/club32366179

На 41-м году жизни скончалась заслуженная артистка Татарстана, эстрадная певица Эльмира Сулейманова. Об этом стало известно в пятницу, 16 декабря.

Исполнительница скончалась во сне. Медики установили причину трагедии — у женщины случился инфаркт. По словам коллег артистки, в последнее время ее мучил кашель, однако она не торопилась обращаться к врачам, поскольку высокой температуры не было.

У Эльмиры Сулеймановой остались муж, несовершеннолетние дочь и сын.

Артистка родилась в 1982 году в городе Набережные Челны, где окончила школу № 16. В 2012-м продюсерский центр «Барс Рекордс» прислал артистке предложение о сотрудничестве, и она согласилась. Этот центр оказывал поддержку молодым дарованиям из Татарстана, продвигал их творчество на эстраде.

Сулейманова неоднократно становилась лауреатом конкурса «Татарская песня». Выпустила четыре альбома со своими композициями, пользующимися большой популярностью на родине.

Проводить Эльмиру Сулейманову в последний путь родственники решили в родном городе. Похороны состоятся на городском кладбище, передает сайт «Челнинские известия».

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