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Baza: Бывший миллиардер Дмитрий Зеленов скончался во Франции

Евгений Жуков
Общество
Baza: Бывший миллиардер Дмитрий Зеленов скончался во Франции
Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

Бывший миллиардер, сооснователь строительной компании «Дон-Строй» Дмитрий Зеленов скончался во французском городе Антибе. Об этом стало известно в субботу, 17 декабря.

Сообщается, что в пятницу, 9 декабря, Зеленов был в гостях на ужине у друзей. На выходе из дома мужчине стало плохо и он упал через перила. Прибывшие специалисты скорой помощи увезли Зеленова в реанимацию, однако уже утром следующего дня сотрудники местных правоохранительных органов сообщили друзьям предпринимателя, что мужчина скончался, не приходя в сознание.

Как пишет Telegram-канал Baza, незадолго до смерти Зеленову делали операцию на сосуды, поскольку у него были проблемы с сердцем.

Дмитрий Зеленов был совладельцем строительной компании «Дон-Строй» — одного из самых крупных московских застройщиков на рубеже 90-х и нулевых. «Дон-Строй» первым начал возводить на территории Москвы элитные многоэтажные жилые комплексы.

Некогда Зеленов входил в список российских миллиардеров Forbes, но после мирового финансового кризиса 2008 года лишился компании из-за долгов.

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